RT в Telegram
Подпишись

Politico: США и Европа меняют стратегию по Украине, допуская уступки России

Короткая ссылка
США и Европа негласно меняют вектор украинской политики с позиции тотальной победы над Россией на укрепление позиций Киева для возможных переговоров с перспективой территориальных уступок Москве.
Politico: США и Европа меняют стратегию по Украине, допуская уступки России
  • РИА Новости

Как сообщает Politico со ссылкой на сотрудника Белого дома и европейского дипломата в Вашингтоне, соответствующие дискуссии ведутся после тотального провала контрнаступления ВСУ. Кроме того, таким образом зарубежные партнёры Киева намерены снизить зависимость Украины от иностранной помощи.

«Чиновники негласно смещают фокус с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление её позиции на переговорах... Такие переговоры будут, вероятно, означать уступку части Украины России», — говорится в публикации.

Ранее португальский генерал Жуан Виейра Борхес выразил мнение, что территориальные уступки от Украины станут частью мирного диалога.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российскими группировками войск была освобождена территория в пять раз больше, чем занимали Донецкая и Луганская народные республики до начала спецоперации.

Также в The Washington Post заявили, что российский лидер Владимир Путин завершает 2023 год на триумфальной ноте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить