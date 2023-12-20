Washington Post: Владимир Путин завершает 2023 год на триумфальной ноте

Обозреватель издания Washington Post Франческа Эбель заявила, что российский лидер Владимир Путин завершает 2023 год на триумфальной ноте.

В своём материале она отмечает, что пока помощь Запада Киеву застопорилась в Вашингтоне и Брюсселе в результате неудавшегося контрнаступления ВСУ, обстановка на фронте оказалась в патовой ситуации, а «Россия продолжает занимать около 30% украинской территории», Путин завершает 2023 год на «триумфальной ноте».

Обозреватель добавила, что в Москве сейчас праздничное настроение и сотни россиян стоят в очередях за билетами на балет «Щелкунчик».

Ранее обозреватель издания Wall Street Journal Джеральд Бейкер назвал российского лидера Владимира Путина геополитическим победителем 2023 года.

19 декабря Путин в ходе награждения героев России выразил уверенность в том, что все цели в СВО удастся достичь.