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Обозреватель WSJ Бейкер назвал Путина геополитическим победителем 2023 года

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Обозреватель издания Wall Street Journal Джеральд Бейкер назвал российского лидера Владимира Путина геополитическим победителем 2023 года.

«Я не рад объявить Владимира Путина геополитическим победителем текущего года», — отметил он.

Бейкер уточнил, что российский президент добился успеха в 2023 году, так как контрнаступление ВСУ оказалось неудачным и экономика России выдержала санкции Запада.

Журналист также пишет, что позиция Европы ослабевает, а поддержка Украины со стороны Соединённых Штатов «дала трещину».

17 декабря Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что США придётся считаться с Россией.

18 декабря спецпредставитель президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим заявил, что саммит G20, который состоится в ноябре 2024 года в Рио-де-Жанейро, будет «неполноценным», если Путин не примет в нём участие.

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