Обозреватель WSJ Бейкер назвал Путина геополитическим победителем 2023 года

Обозреватель издания Wall Street Journal Джеральд Бейкер назвал российского лидера Владимира Путина геополитическим победителем 2023 года.

«Я не рад объявить Владимира Путина геополитическим победителем текущего года», — отметил он.

Бейкер уточнил, что российский президент добился успеха в 2023 году, так как контрнаступление ВСУ оказалось неудачным и экономика России выдержала санкции Запада.

Журналист также пишет, что позиция Европы ослабевает, а поддержка Украины со стороны Соединённых Штатов «дала трещину».

17 декабря Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что США придётся считаться с Россией.

18 декабря спецпредставитель президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим заявил, что саммит G20, который состоится в ноябре 2024 года в Рио-де-Жанейро, будет «неполноценным», если Путин не примет в нём участие.