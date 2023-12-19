Путин выразил уверенность в том, что Россия добьётся поставленных целей в СВО

Президент России Владимир Путин в ходе награждения Героев России выразил уверенность в том, что все цели в СВО удастся достичь.

«Знаю ваш настрой, настрой всех наших бойцов и командиров. И потому уверен: поставленных целей мы обязательно добьёмся. Надёжно защитим наш народ, суверенитет и безопасность родины. Спасибо вам большое за безупречную воинскую службу, за верность воинскому долгу», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что российские войска владеют инициативой в зоне специальной военной операции.

По словам главы государства, по сути, российская армия делает то, что «считает нужным, то, что хочет, там, где нужно».

До этого Путин также отметил, что мир настанет после достижения Россией своих целей в рамках специальной военной операции.