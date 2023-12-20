Служивший в структурах НАТО португальский генерал Жуан Виейра Борхес выразил предположение, что территориальные уступки со стороны Украины станут частью мирного процесса с Россией.

Об этом он заявил в беседе с журналистами польского издания ONET.

«К сожалению, всё указывает на то, что в случае с Украиной территориальные уступки станут частью мирного процесса», — говорится в публикации.

По словам Борхеса, в ином случае Россия «не подпишет ни одного соглашения».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российскими группировками войск была освобождена территория в пять раз больше, чем занимали Донецкая и Луганская народные республики до начала спецоперации.

Также в The Washington Post заявили, что российский лидер Владимир Путин завершает 2023 год на триумфальной ноте.

Ранее Путин подписал закон, согласно которому 30 сентября в стране будет праздноваться День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.