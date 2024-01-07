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Трамп назвал заложниками осуждённых за штурм Капитолия и призвал их освободить

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Экс-президент США Дональд Трамп назвал заложниками своих осуждённых за штурм Капитолия сторонников и призвал действующего американского лидера Джо Байдена освободить этих людей.

«Некоторые зовут их заключёнными, но я называю заложниками. Отпусти заложников 6 января, Джо. Отпусти их, Джо. Тебе это просто сделать, Джо», — цитирует его РИА Новости.

Ранее суд штата Колорадо признал экс-президента США Дональда Трампа причастным к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

Олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер осуждён за участие в беспорядках в Капитолии США.

Отделение ФБР во Флориде сообщило об аресте трёх скрывающихся участников штурма Капитолия.

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