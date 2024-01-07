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Агенты ФБР арестовали трёх скрывающихся участников штурма Капитолия

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Отделение ФБР во Флориде сообщило об аресте трёх скрывающихся участников штурма Капитолия.

«ФБР реализовало три федеральных ордера на арест... на ранчо в Гроувлэнде округа Лэйк штата Флорида… Подзащитные должны будут предстать перед федеральным судом в Окале, Флорида, в понедельник, 8 января», — говорится в заявлении полевого отделения бюро в Тампе.

Джонатан Поллок, его сестра Оливия и работник оружейного магазина Джозеф Джозеф Хатчинсон III были взяты под стражу.

Ранее суд штата Колорадо признал экс-президента США Дональда Трампа причастным к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

Олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер осуждён за участие в беспорядках в Капитолии США.

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