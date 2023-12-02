ABC: олимпийского чемпиона по плаванию осудили условно за штурм Капитолия
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Как сообщает ABC News, спортсмен получил три года условно, шесть месяцев домашнего ареста и 360 часов общественных работ.
Келлер является двукратным олимпийским чемпионом. В его активе золотые медали Игр в Афинах (2004) и Пекине (2008).
6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников на тот момент президента США Дональда Трампа, переросшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.
Ранее Келлер признал себя виновным в штурме конгресса США.