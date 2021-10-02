Олимпийский чемпион Келлер признал себя виновным в штурме конгресса США

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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию американец Клит Келлер признал свою вину в штурме конгресса США.
Олимпийский чемпион Келлер признал себя виновным в штурме конгресса США
  • © AP Photo/Thomas Kienzle

39-летний спортсмен согласился с обвинением в участии в беспорядках в Вашингтоне. Он признал, что пытался воспрепятствовать утверждению конгрессом победы Джо Байдена на выборах президента. В ходе беспорядков Келлер нападал на офицеров и выкрикивал нецензурные комментарии в их адрес, сообщает ESPN.

Теперь пловцу из Лас-Вегаса грозит от 21 до 27 месяцев тюрьмы.

Действия Келлера были зафиксированы на видео. Спортсмена опознали его бывшие товарищи и тренеры по сборной США.

Келлер является двукратным олимпийским чемпионом. В его активе золотые медали Игр в Афинах (2004) и Пекине (2008).

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников на тот момент президента США Дональда Трампа, переросшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.

Ранее сообщалось, что среди участников штурма Капитолия был осведомитель ФБР.

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