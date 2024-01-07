В Венгрии назвали невозможной архитектуру безопасности Европы без России
«Будущая архитектура безопасности в Европе невозможна без активного участия России в этом вопросе. Будущая архитектура безопасности Европы может быть создана только в том случае, если Россия будет в ней участвовать», — сказал он в интервью финской газете Ilta-Sanomat.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее высказал мнение, что Европе необходима новая система безопасности, которая будет приемлема как для России, так и для Украины.
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила о необходимости выстраивания архитектуры безопасности России и Европы.