В Венгрии назвали невозможной архитектуру безопасности Европы без России

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока назвал невозможной будущую архитектуру безопасности Европы без участия России.

«Будущая архитектура безопасности в Европе невозможна без активного участия России в этом вопросе. Будущая архитектура безопасности Европы может быть создана только в том случае, если Россия будет в ней участвовать», — сказал он в интервью финской газете Ilta-Sanomat.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее высказал мнение, что Европе необходима новая система безопасности, которая будет приемлема как для России, так и для Украины.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила о необходимости выстраивания архитектуры безопасности России и Европы.