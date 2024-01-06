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Военный корабль США сбил в Красном море запущенный хуситами беспилотник

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Американский эсминец Laboon сбил в южной части Красного моря беспилотный летательный аппарат, запущенный хуситами.
Военный корабль США сбил в Красном море запущенный хуситами беспилотник
  • Gettyimages.ru

Об этом Центральное командование американских ВС (CENTCOM) написало в соцсети X (бывшая Twitter).

«В целях самообороны Laboon сбил БПЛА, запущенный с контролируемой хуситами территории Йемена в южной части Красного моря», — говорится в сообщении.

Информации о возможных пострадавших в результате инцидента не приводится.

Ранее стало известно, что в Красном море шли столкновения между кораблями США и хуситов.

Позже несколько судов в Красном море сообщили о запуске ракет в их сторону.

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