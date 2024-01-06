Военный корабль США сбил в Красном море запущенный хуситами беспилотник
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Об этом Центральное командование американских ВС (CENTCOM) написало в соцсети X (бывшая Twitter).
«В целях самообороны Laboon сбил БПЛА, запущенный с контролируемой хуситами территории Йемена в южной части Красного моря», — говорится в сообщении.
Информации о возможных пострадавших в результате инцидента не приводится.
Ранее стало известно, что в Красном море шли столкновения между кораблями США и хуситов.
Позже несколько судов в Красном море сообщили о запуске ракет в их сторону.