Во Франции в 2023 году обанкротилось рекордное за шесть лет число предприятий
Об этом свидетельствуют данные отчёта Банка Франции.
«55 492 предприятия обанкротилось в 2023 году, невиданный с 2017 года уровень», — сообщается в отчёте.
Ранее помощник российского президента Максим Орешкин заявил, что Россия уже стала крупнейшей экономикой Европы и дышит в спину Японии в гонке за четвёртое место.
22 декабря Национальная статистическая служба Великобритании (ONS) заявила, что британская экономика оказалась на пороге технической рецессии.