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Во Франции в 2023 году обанкротилось рекордное за шесть лет число предприятий

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Число закрывшихся в 2023 году предприятий во Франции стало рекордным с 2017 года, достигнув 55,5 тыс.

Об этом свидетельствуют данные отчёта Банка Франции.

«55 492 предприятия обанкротилось в 2023 году, невиданный с 2017 года уровень», — сообщается в отчёте.

Ранее помощник российского президента Максим Орешкин заявил, что Россия уже стала крупнейшей экономикой Европы и дышит в спину Японии в гонке за четвёртое место.

22 декабря Национальная статистическая служба Великобритании (ONS) заявила, что британская экономика оказалась на пороге технической рецессии.

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