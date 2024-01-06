Во Франции в 2023 году обанкротилось рекордное за шесть лет число предприятий

Число закрывшихся в 2023 году предприятий во Франции стало рекордным с 2017 года, достигнув 55,5 тыс.

Об этом свидетельствуют данные отчёта Банка Франции.

«55 492 предприятия обанкротилось в 2023 году, невиданный с 2017 года уровень», — сообщается в отчёте.

Ранее помощник российского президента Максим Орешкин заявил, что Россия уже стала крупнейшей экономикой Европы и дышит в спину Японии в гонке за четвёртое место.

22 декабря Национальная статистическая служба Великобритании (ONS) заявила, что британская экономика оказалась на пороге технической рецессии.