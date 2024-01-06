Четыре человека погибли при крушении частного самолёта в Мексике

Пилот и три женщины погибли в результате крушения частного самолёта на севере Мексики.

По данным портала ap7am, самолёт упал с высоты 200 метров неподалёку от международного аэропорта План-де-Гуадалупе города Рамос-Ариспе в северном штате Коауила.

Национальная полиция Сент-Винсента и Гренадин ранее сообщила, что четыре человека, включая двух детей, разбились на частном самолёте.

Также в США потерпел крушение стратегический бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer, он разбился во время приземления в штате Южная Дакота. По данным ABC, четыре члена экипажа благополучно катапультировались.