RT в Telegram
Подпишись

Четыре человека погибли при крушении частного самолёта в Мексике

Короткая ссылка
Пилот и три женщины погибли в результате крушения частного самолёта на севере Мексики.

По данным портала ap7am, самолёт упал с высоты 200 метров неподалёку от международного аэропорта План-де-Гуадалупе города Рамос-Ариспе в северном штате Коауила.

Национальная полиция Сент-Винсента и Гренадин ранее сообщила, что четыре человека, включая двух детей, разбились на частном самолёте.

Также в США потерпел крушение стратегический бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer, он разбился во время приземления в штате Южная Дакота. По данным ABC, четыре члена экипажа благополучно катапультировались.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить