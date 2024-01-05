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Четыре человека погибли в результате крушения частного самолёта на Карибах

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Национальная полиция Сент-Винсента и Гренадин заявила в своих соцсетях, что четыре человека, включая двух детей, разбились на частном самолёте.
Четыре человека погибли в результате крушения частного самолёта на Карибах
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правоохранительных органов, на борту самолёта находились пилот, а также 51-летний американец с дочерьми десяти и двенадцати лет.

Самолёт вылетел из аэропорта Бекия, однако спустя несколько мгновений упал в океан.

Уточняется, что местные рыбаки и дайверы оперативно отправились на место крушения, однако спасти никого не удалось.

По факту происшествия ведётся расследование.

Ранее пять членов экипажа самолёта береговой охраны Японии погибли при ЧП в Токио.

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