Четыре человека погибли в результате крушения частного самолёта на Карибах
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правоохранительных органов, на борту самолёта находились пилот, а также 51-летний американец с дочерьми десяти и двенадцати лет.
Самолёт вылетел из аэропорта Бекия, однако спустя несколько мгновений упал в океан.
Уточняется, что местные рыбаки и дайверы оперативно отправились на место крушения, однако спасти никого не удалось.
По факту происшествия ведётся расследование.
Ранее пять членов экипажа самолёта береговой охраны Японии погибли при ЧП в Токио.