В США потерпел крушение стратегический бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer
В США потерпел крушение стратегический бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer, он разбился во время приземления в штате Южная Дакота. По данным ABC, четыре члена экипажа благополучно катапультировались.
- Gettyimages.ru
Авария произошла вечером 4 января. На базе ВВС Элсуорт сообщили, что крушение самолёта зафиксировано в 17:50 по местному времени. Экипаж проводил учебный полёт, который завершился аварией.
Начато расследование инцидента.
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