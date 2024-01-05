RT в Telegram
Подпишись

В США потерпел крушение стратегический бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer

Короткая ссылка
В США потерпел крушение стратегический бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer, он разбился во время приземления в штате Южная Дакота. По данным ABC, четыре члена экипажа благополучно катапультировались.
В США потерпел крушение стратегический бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer
  • Gettyimages.ru

Авария произошла вечером 4 января. На базе ВВС Элсуорт сообщили, что крушение самолёта зафиксировано в 17:50 по местному времени. Экипаж проводил учебный полёт, который завершился аварией.

Начато расследование инцидента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить