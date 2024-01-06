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РИА Новости: Россия запросила заседание СБ ООН о поставках Западом оружия Киеву

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Россия запросила заседание Совбеза ООН на 22 января по теме поставок Западом оружия на Украину.

«Россия запросила заседание по теме поставок оружия Киеву на 22 января», — сообщил РИА Новости источник в Совбезе.

При этом на Западе запросили заседания СБ ООН по Украине на 10 января.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число жертв обстрела Белгорода со стороны украинской армии увеличилось до 21, трое из них — дети. 

Российский постпред при всемирной организации Василий Небензя заявил, что Россия удивлена молчанием Генсека ООН Антониу Гутерреша по теме удара украинской армии по Белгороду.

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