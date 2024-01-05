Кадыров уточнил, что заявление о снятии санкций с семьи — «толстый троллинг» США
«Я заведомо знаю, что для руководства США жизнь простых украинцев ничего не значит. Их интересуют только собственные интересы, поэтому сделал заявление, чтобы показать истинное лицо американских политиков», — указал он в своём Telegram-канале.
Кадыров уточнил, что говорит о своём предложении обменять 20 украинских военнопленных на снятие санкций с членов своей семьи, которые абсолютно не имеют никакого отношения к политике.
«Очевидно, что Штаты это не сделают. Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут. Скотт Риттер, в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг. А что до санкций, так они нам никак не мешают жить», — добавил он.
Ранее Кадыров выступил с предложением к США снять санкции с членов его семьи в обмен на ряд украинских военнопленных.