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Кадыров уточнил, что заявление о снятии санкций с семьи — «толстый троллинг» США

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Глава Чечни Рамзан Кадыров уточнил, что заявление про снятие санкций с его семьи в обмен на украинских военных — «толстый троллинг» Соединённых Штатов.

«Я заведомо знаю, что для руководства США жизнь простых украинцев ничего не значит. Их интересуют только собственные интересы, поэтому сделал заявление, чтобы показать истинное лицо американских политиков», — указал он в своём Telegram-канале.

Кадыров уточнил, что говорит о своём предложении обменять 20 украинских военнопленных на снятие санкций с членов своей семьи, которые абсолютно не имеют никакого отношения к политике.

«Очевидно, что Штаты это не сделают. Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут. Скотт Риттер, в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг. А что до санкций, так они нам никак не мешают жить», — добавил он.

Ранее Кадыров выступил с предложением к США снять санкции с членов его семьи в обмен на ряд украинских военнопленных.

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