Кадыров предложил США снять санкции с его семьи в обмен на пленных солдат ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с предложением к США снять санкции с членов его семьи в обмен на ряд украинских военнопленных.

Об этом он сообщил в ходе построения сотрудников силовых структур в Грозном.

Кадыров отметил, что его родственники никогда не участвовали «в политических играх», и призвал «не трогать» его семью.

«Я воевал, я буду воевать против руководства Америки, западных европейских стран до тех пор, пока они не будут менять свою позицию в отношении нашего государства и мусульман всего мира», — добавил руководитель республики.

При этом он добавил, что не против того, что США ввели в отношении него санкции, и даже не будет возражать, если их расширят.

Глава Чечни передал бывшему офицеру морской пехоты США Скотту Риттеру, который приехал в Грозный, список военнопленных.

Ранее сообщалось, что 248 российских военных вернули из украинского плена.