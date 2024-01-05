RT в Telegram
Подпишись

Кадыров предложил США снять санкции с его семьи в обмен на пленных солдат ВСУ

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с предложением к США снять санкции с членов его семьи в обмен на ряд украинских военнопленных.
Кадыров предложил США снять санкции с его семьи в обмен на пленных солдат ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в ходе построения сотрудников силовых структур в Грозном.

Кадыров отметил, что его родственники никогда не участвовали «в политических играх», и призвал «не трогать» его семью.

«Я воевал, я буду воевать против руководства Америки, западных европейских стран до тех пор, пока они не будут менять свою позицию в отношении нашего государства и мусульман всего мира», — добавил руководитель республики.

При этом он добавил, что не против того, что США ввели в отношении него санкции, и даже не будет возражать, если их расширят.

Глава Чечни передал бывшему офицеру морской пехоты США Скотту Риттеру, который приехал в Грозный, список военнопленных.

Ранее сообщалось, что 248 российских военных вернули из украинского плена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить