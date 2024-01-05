КНДР заявила, что провела стрельбы в ответ на учения Южной Кореи

КНДР заявила, что провела стрельбы в сторону южнокорейских островов в ответ на учения Южной Кореи.

Сообщение государственного информационного агентства Северной Кореи приводит «Рёнхап».

Как утверждается, Пхеньян назвал стрельбы в сторону моря «ответом на учения Южной Кореи», которые стали провокацией.

4 января СМИ сообщили, что военные Южной Кореи и США провели учения с боевой стрельбой недалеко от границы с КНДР для повышения боевой готовности. В учениях было задействовано 110 систем вооружения, в том числе танки К1А2, боевые самолёты А-19, бронемашины Stryker и артиллерийские системы.

Как после этого сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, риски конфликта на Корейском полуострове в 2024 году будут особенно высоки.

Так, 5 января Сеул объявил эвакуацию с островов Ёнпхёндо из-за «провокации» КНДР. Как заявили в Южной Корее, армия КНДР произвела более 200 выстрелов береговой артиллерии в районе южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо.