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В парламенте Крыма назвали главу МИД Польши Сикорского клятвопреступником

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Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал клятвопреступником министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, подпись которого стоит под «гарантиями» экс-президенту Украины Виктору Януковичу.
В парламенте Крыма назвали главу МИД Польши Сикорского клятвопреступником
  • Gettyimages.ru

Как напомнил Константинов, от этих «гарантий» Сикорский «отрёкся буквально на следующий день после того, как они были даны».

«Это ещё одни любители подгадить России. Желательно — чужими руками», — сказал он РИА Новости.

Константинов назвал МИД Польши провокатором в украинском конфликте.

«Призывает Запад оружие дать, а Украину — бить им по России. А Польша в этой формуле где? Какая у неё роль?» — задался вопросом глава парламента республики.

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, реагируя на призыв МИД Польши предоставить Украине дальнобойные ракеты для ударов по России, предупредил, что в случае реализации таких планов весь мир будет знать имена политических провокаторов, толкающих его к третьей мировой войне.

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