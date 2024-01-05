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France 2: уклонист с Украины пожаловался, что ему угрожают убийством из-за побега

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Украинский уклонист Андрей, которому удалось сбежать с Украины, рассказал телеканалу France 2 о поступающих ему с родины угрозах убийством.

«Мне угрожают убийством. Говорят: «Вернёшься на Украину — найдём тебя и убьём, ты в списке», — сказал мужчина.

Также он отметил, что побег из страны занял у него 36 часов.

По словам уклониста, ему пришлось вплавь пересечь реку Днестр.

Ранее стало известно, что около 9 тыс. дел заведено на Украине в отношении уклонистов.

Также бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил, что украинские СМИ потворствуют уклонистам от мобилизации.

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