France 2: уклонист с Украины пожаловался, что ему угрожают убийством из-за побега
«Мне угрожают убийством. Говорят: «Вернёшься на Украину — найдём тебя и убьём, ты в списке», — сказал мужчина.
Также он отметил, что побег из страны занял у него 36 часов.
По словам уклониста, ему пришлось вплавь пересечь реку Днестр.
Ранее стало известно, что около 9 тыс. дел заведено на Украине в отношении уклонистов.
Также бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил, что украинские СМИ потворствуют уклонистам от мобилизации.