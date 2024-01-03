Экс-замминистра Украины Тука обвинил СМИ в потворстве уклонистам
По его словам, около 90—95% внимания в вопросе мобилизации украинские СМИ выделяют разговорам о том, каким образом помочь уклоняться от призыва в армию.
Кроме того, он отметил, что в большом количестве уклонистов виновата в том числе информационная политика властей на более ранних этапах конфликта.
Ранее сообщалось, что на новых блокпостах в Киевской области начали искать уклонистов.
Также бывший полковник СБУ Олег Стариков заявил, что фронт ВСУ рухнет из-за мобилизованных.