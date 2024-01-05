Украина стала фактически полигоном НАТО для испытания методов борьбы с Россией в цифровом пространстве.

Об этом в интервью РИА Новости заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.

По его словам, в последние два года информационная инфраструктура России стала «мишенью» регулярных компьютерных атак в интересах режима Владимира Зеленского.

Ранее в Совбезе России заявили, что зарубежные спецслужбы в 2023 году постоянно атаковали киберобъекты страны.

Также в Госдуме заявили, что спецслужбы НАТО активизировались перед выборами в России.

Кроме того, сообщалось, что сайт белорусского агентства БЕЛТА подвергся хакерской атаке.