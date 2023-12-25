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Совбез: зарубежные спецслужбы в 2023 году постоянно атаковали киберобъекты России

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Зарубежные спецслужбы в этом году постоянно вели кибератаки на российские объекты информационной инфраструктуры.
Совбез: зарубежные спецслужбы в 2023 году постоянно атаковали киберобъекты России
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

Об этом информирует пресс-служба аппарата Совбеза России.

«Специальными службами иностранных государств во взаимодействии с частными структурами, а также международными преступными сообществами постоянно осуществлялись компьютерные атаки на объекты информационной инфраструктуры России», — сообщает ведомство на своём сайте.

Уточняется, что основная часть опасных компьютерных атак была направлена на объекты госуправления, энергетики, связи, промышленности, науки, образования, транспорта и банковской сферы.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что за последние годы обезврежены сотни сотрудников зарубежных спецслужб, причастных к разведывательно-подрывной работе против России.

Он рассказал, что США и европейские страны тратят огромные ресурсы на поиск и воспитание «молодых демократических лидеров», которых позже используют для организации госпереворотов в разных странах.

9 ноября участники межведомственной комиссии Совета безопасности России по информационной безопасности заявили о росте числа кибератак на российские ресурсы со стороны иностранных спецслужб.

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