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Совбез России заявил о росте числа кибератак со стороны иностранных спецслужб

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Участники межведомственной комиссии Совета безопасности России по информационной безопасности заявили о росте числа кибератак на российские ресурсы со стороны иностранных спецслужб.
Совбез России заявил о росте числа кибератак со стороны иностранных спецслужб
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза.

«Отмечено, что в настоящее время фиксируется существенное возрастание масштаба и интенсивности компьютерных атак на российские информационные ресурсы, осуществляемых специальными службами иностранных государств с привлечением международных преступных сообществ», — говорится в заявлении.

В начале ноября руководитель лаборатории цифровой криминалистики компании F.A.C.C.T. Антон Величко рассказал RT, что за девять месяцев 2023 года эксперты зафиксировали сильный рост числа кибератак на российские компании со стороны финансово мотивированных хакеров.

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