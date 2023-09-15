Патрушев: сотни сотрудников зарубежных спецслужб обезврежены за последние годы

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что за последние годы обезврежены сотни сотрудников зарубежных спецслужб, причастных к разведывательно-подрывной работе против России.

Об этом он написал в статье для первого номера журнала «Разведчик».

По информации Патрушева, Соединённые Штаты и европейские страны тратят огромные ресурсы на поиск и воспитание «молодых демократических лидеров», которых позже используют для организации госпереворотов в разных странах.

«За последние годы выявлены и обезврежены сотни сотрудников иностранных спецслужб, а также других лиц, причастных к организации разведывательно-подрывной деятельности против нашей страны и наших стратегических партнёров», — говорится в статье.

Ранее в ЦОС ФСБ заявили, что спецслужба выявила и задержала группу контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти к боевой авиации, в том числе для нужд ВСУ.