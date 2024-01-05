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Глава Минобороны Израиля: власть в Газе после войны нужно передать палестинцам

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Министр обороны Израиля Йоав Галант выразил мнение, что контроль над гражданскими делами в секторе Газа после войны следует передать местным палестинцам.

Об этом пишет The Times of Israel.

По словам Галанта, израильского гражданского присутствия в секторе Газа после достижения целей войны не будет.

«Жители Газы — палестинцы, поэтому ответственность будет лежать на палестинских органах при условии, что не будет враждебности к Израилю», — сказал министр.

Ранее Галант заявил, что лидеры ХАМАС отправятся на кладбище или в тюрьму.

Также в Госдепе США заявили, что отвергают заявления израильтян о выселении палестинцев из Газы.

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