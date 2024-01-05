Глава Минобороны Израиля: власть в Газе после войны нужно передать палестинцам
Об этом пишет The Times of Israel.
По словам Галанта, израильского гражданского присутствия в секторе Газа после достижения целей войны не будет.
«Жители Газы — палестинцы, поэтому ответственность будет лежать на палестинских органах при условии, что не будет враждебности к Израилю», — сказал министр.
Ранее Галант заявил, что лидеры ХАМАС отправятся на кладбище или в тюрьму.
Также в Госдепе США заявили, что отвергают заявления израильтян о выселении палестинцев из Газы.