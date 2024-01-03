Госдеп: США отвергают заявления израильтян о выселении палестинцев из Газы

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон выступает против недавних заявлений властей Израиля относительно необходимости переселения палестинцев за пределы сектора Газа.

«США отвергают недавние заявления… выступающие за необходимость переселения палестинцев за пределы Газы», — цитирует его РИА Новости.

При этом Миллер подчеркнул, что данная риторика носит безответственный и распаляющий вражду характер.

Кроме того, по его словам, израильское правительство неоднократно заверяло США в том, что подобные заявления не отражают официальной политики Израиля.

«Они должны прекратиться немедленно», — сказал Миллер.

Осенью в МИД Израиля заявили, что не намерены выселять жителей из Газы.

В ноябре глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз выступает против изменения границ сектора Газа или выселения жителей за пределы анклава.