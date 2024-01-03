Госдеп: США отвергают заявления израильтян о выселении палестинцев из Газы
«США отвергают недавние заявления… выступающие за необходимость переселения палестинцев за пределы Газы», — цитирует его РИА Новости.
При этом Миллер подчеркнул, что данная риторика носит безответственный и распаляющий вражду характер.
Кроме того, по его словам, израильское правительство неоднократно заверяло США в том, что подобные заявления не отражают официальной политики Израиля.
«Они должны прекратиться немедленно», — сказал Миллер.
Осенью в МИД Израиля заявили, что не намерены выселять жителей из Газы.
В ноябре глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз выступает против изменения границ сектора Газа или выселения жителей за пределы анклава.