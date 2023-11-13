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Боррель: ЕС выступает против переселения жителей сектора Газа

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз выступает против изменения границ сектора Газа или выселения жителей за пределы анклава.
Боррель: ЕС выступает против переселения жителей сектора Газа
  • Gettyimages.ru

Соответствующее заявление он сделал по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза.

«Для нас очевидно, что нельзя допустить сокращение или оккупацию части территорий сектора Газа, а также переселение его жителей», — цитирует его РИА Новости.

Также, по его словам, в объединении против сохранения власти движения ХАМАС в секторе Газа.

Ранее Боррель призвал к временному прекращению огня на Ближнем Востоке для доставки гумпомощи в сектор Газа.

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