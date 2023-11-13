Боррель: ЕС выступает против переселения жителей сектора Газа

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз выступает против изменения границ сектора Газа или выселения жителей за пределы анклава.

Соответствующее заявление он сделал по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза.

«Для нас очевидно, что нельзя допустить сокращение или оккупацию части территорий сектора Газа, а также переселение его жителей», — цитирует его РИА Новости.

Также, по его словам, в объединении против сохранения власти движения ХАМАС в секторе Газа.

Ранее Боррель призвал к временному прекращению огня на Ближнем Востоке для доставки гумпомощи в сектор Газа.