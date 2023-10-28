Боррель призвал к прекращению боевых действий для доставки гумпомощи в Газу

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал к временному прекращению огня на Ближнем Востоке для доставки гумпомощи в сектор Газа.

«Для обеспечения гуманитарного доступа срочно необходима пауза в боевых действиях», — написал он в своём микроблоге.

По словам Борреля, ситуация в Газе, где люди остались без воды, продуктов и электричества, противоречит международному гуманитарному праву.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в зоне палестино-израильского конфликта необходимо объявлять гуманитарные программы по спасению населения.

Как заявил представитель ВОЗ в Палестине Ричард Пеперкорн, за период с 7 октября в секторе Газа погибли 16 медработников, ещё 30 получили ранения, всего было зарегистрировано 75 атак на сферу здравоохранения.