RT в Telegram
Подпишись

Боррель призвал к прекращению боевых действий для доставки гумпомощи в Газу

Короткая ссылка
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал к временному прекращению огня на Ближнем Востоке для доставки гумпомощи в сектор Газа.
Боррель призвал к прекращению боевых действий для доставки гумпомощи в Газу
  • Gettyimages.ru

«Для обеспечения гуманитарного доступа срочно необходима пауза в боевых действиях», — написал он в своём микроблоге.

По словам Борреля, ситуация в Газе, где люди остались без воды, продуктов и электричества, противоречит международному гуманитарному праву.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в зоне палестино-израильского конфликта необходимо объявлять гуманитарные программы по спасению населения.

Как заявил представитель ВОЗ в Палестине Ричард Пеперкорн, за период с 7 октября в секторе Газа погибли 16 медработников, ещё 30 получили ранения, всего было зарегистрировано 75 атак на сферу здравоохранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить