Лавров: в зоне израильского конфликта необходимо объявить гуманитарные программы

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в зоне палестино-израильского конфликта необходимо объявлять гуманитарные программы по спасению населения.

Об этом он сказал в интервью агентству БЕЛТА.

Лавров подчеркнул, что необходимо объявлять гуманитарные программы по спасению населения, которое оказалось в блокаде.

Ни воды, ни электричества, ни продовольствия, ни тепла — ничего этого нет, добавил министр.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ потеряла связь со своими сотрудниками в секторе Газа.

27 октября Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций приняла резолюцию с призывом о немедленном перемирии в зоне палестино-израильского конфликта.