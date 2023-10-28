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Лавров: в зоне израильского конфликта необходимо объявить гуманитарные программы

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в зоне палестино-израильского конфликта необходимо объявлять гуманитарные программы по спасению населения.
Лавров: в зоне израильского конфликта необходимо объявить гуманитарные программы
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью агентству БЕЛТА.

Лавров подчеркнул, что необходимо объявлять гуманитарные программы по спасению населения, которое оказалось в блокаде.

Ни воды, ни электричества, ни продовольствия, ни тепла — ничего этого нет, добавил министр.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ потеряла связь со своими сотрудниками в секторе Газа.

27 октября Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций приняла резолюцию с призывом о немедленном перемирии в зоне палестино-израильского конфликта.

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