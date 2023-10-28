Лавров: в зоне израильского конфликта необходимо объявить гуманитарные программы
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью агентству БЕЛТА.
Лавров подчеркнул, что необходимо объявлять гуманитарные программы по спасению населения, которое оказалось в блокаде.
Ни воды, ни электричества, ни продовольствия, ни тепла — ничего этого нет, добавил министр.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ потеряла связь со своими сотрудниками в секторе Газа.
27 октября Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций приняла резолюцию с призывом о немедленном перемирии в зоне палестино-израильского конфликта.