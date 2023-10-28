Гебрейесус: ВОЗ потеряла связь со своими сотрудниками в секторе Газа

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ потеряла связь со своими сотрудниками в секторе Газа.

Об этом он сообщил в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

Отмечается, что также связь утеряна с медработниками, сотрудниками гуманитарных организаций и медучреждениями.

«Эта осада вызывает у меня серьёзную обеспокоенность за их безопасность и непосредственные риски для здоровья уязвимых пациентов», — заявил Гебрейесус.

Ранее сообщалось, что связь со всеми военкорами и операторами RT в секторе Газа пропала.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом о немедленном перемирии в зоне палестино-израильского конфликта.

Резолюция была подготовлена Иорданией и ещё 40 государствами. В документе говорится, что Генассамблея ООН осуждает насилие против палестинских и израильских мирных граждан.