Связь со всеми военкорами и операторами RT в Газе пропала

Связь со всеми военкорами и операторами RT в секторе Газа пропала.

Об этом в своём Telegram-канале сообщила руководитель RT Arabic Майя Манна.

По её словам, в анклаве отключены интернет и мобильная связь.

«В секторе работают Раван ас-Сурани, Мустафа аль-Байд, Саид Сверки и Мухаммед Насср», — уточнила Майя Манна.

Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило, что Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха.

Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские силы расширяют масштаб наземных манёвров в секторе Газа.