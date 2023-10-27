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Связь со всеми военкорами и операторами RT в Газе пропала

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Связь со всеми военкорами и операторами RT в секторе Газа пропала.
Связь со всеми военкорами и операторами RT в Газе пропала
  • Gettyimages.ru

Об этом в своём Telegram-канале сообщила руководитель RT Arabic Майя Манна.

По её словам, в анклаве отключены интернет и мобильная связь.

«В секторе работают Раван ас-Сурани, Мустафа аль-Байд, Саид Сверки и Мухаммед Насср», — уточнила Майя Манна. 

Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило, что Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха.

Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские силы расширяют масштаб наземных манёвров в секторе Газа.

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