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ГА ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю и Палестине о немедленном перемирии

ГА ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию в зоне израильского конфликта

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Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций приняла резолюцию с призывом о немедленном перемирии в зоне палестино-израильского конфликта.
ГА ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю и Палестине о немедленном перемирии
  • Gettyimages.ru
  • © Selcuk Acar/Anadolu Agency

Трансляция голосования велась на сайте ООН.

За проголосовали 120 стран, против 14. Воздержались — 45.

Как уточняет РИА Новости, резолюция была подготовлена Иорданией и ещё 40 государствами. В документе говорится, что Генассамблея ООН осуждает насилие против палестинских и израильских мирных граждан. Также в нём содержится призыв к немедленному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий.

Ранее представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские силы расширяют масштаб наземных манёвров в секторе Газа.

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