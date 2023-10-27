ГА ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю и Палестине о немедленном перемирии
ГА ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию в зоне израильского конфликта
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- © Selcuk Acar/Anadolu Agency
Трансляция голосования велась на сайте ООН.
За проголосовали 120 стран, против 14. Воздержались — 45.
Как уточняет РИА Новости, резолюция была подготовлена Иорданией и ещё 40 государствами. В документе говорится, что Генассамблея ООН осуждает насилие против палестинских и израильских мирных граждан. Также в нём содержится призыв к немедленному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий.
Ранее представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские силы расширяют масштаб наземных манёвров в секторе Газа.