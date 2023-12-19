Глава Минобороны Израиля: лидеры ХАМАС отправятся на кладбище или в тюрьму

Израильские военные доставят лидеров ХАМАС либо на кладбище, либо в тюрьму, заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант.

«Операция (в секторе Газа. — RT) будет проходить поэтапно и продолжится до тех пор, пока мы не достигнем наших целей... Мы доставим руководителей ХАМАС в то место, которого они заслуживают, — либо на кладбище, либо в тюрьму», — цитирует его The Jerusalem Post.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела лагеря для беженцев в Газе со стороны ЦАХАЛ погибли 30 человек, ещё десятки пропали без вести.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не станут диктовать Израилю условия перемирия с ХАМАС.