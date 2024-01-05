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Постпред Крыма Мурадов назвал Польшу главным провокатором НАТО

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Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал Польшу главным провокатором НАТО.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Мурадова, польские политики обрекают свою страну на распад «в пламени большой войны».

«Ведь основным маршрутом таких поставок будет, прежде всего, польская территория», — отметил постпред Крыма.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал передать Киеву дальнобойные ракеты для ударов по России.

Позже первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT назвал провокацией призыв Польши о передаче Киеву ракет для ударов по России.

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