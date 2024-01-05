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NI: «Ланцеты» продемонстрировали недостаток военной стратегии Запада

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Массовое применение Россией ударных дронов «Ланцет» показывает недостаток военной стратегии Запада, сосредоточенной на производстве дорогостоящей техники.

Об этом говорится в статье The National Interest за авторством Филипа Пилкингтона.

По его словам, украинский конфликт показал, что современные боевые действия переживают стремительную «товаризацию».

«Причина отчасти иронична: технологии, изначально разрабатывавшиеся именно для военных целей... перешли в потребительский сегмент и стали доступнее по цене», — сказал обозреватель.

При этом в пример он привёл простые и скорые в сборке российские беспилотники «Ланцет».

«Кадры, как «Ланцеты» подбивают современные танки вроде немецких Leopard 2, стали обычным делом», — добавил Пилкингтон.

Товаризация — явление, когда бывший предмет роскоши превращается в повседневный товар.

Ранее сообщалось, что «Ланцеты» сожгли существенную часть западной военной техники ВСУ.

Также стало известно, какие новинки вооружения в России были представлены в 2023 году.

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