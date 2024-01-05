Кадыров: экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер посетил Грозный

Бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер, ранее служивший в разведке в Корпусе морской пехоты США, посетил Грозный.

Об этом в своём Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В Грозный прибыла делегация во главе с американским военным экспертом, бывшим морпехом и разведчиком ВС США Скоттом Риттером», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для Риттера была проведена экскурсия по Российскому университету спецназа. Также он посетил аэродинамический комплекс Goodsky и крупнейшую мечеть в Европе «Гордость мусульман» в городе Шали.

Ранее Риттер заявил, что ВС России знают, как побеждать.

Также, по его словам, Украина подпишет документ с требованиями со стороны России.