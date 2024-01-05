Кадыров: экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер посетил Грозный
Об этом в своём Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«В Грозный прибыла делегация во главе с американским военным экспертом, бывшим морпехом и разведчиком ВС США Скоттом Риттером», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для Риттера была проведена экскурсия по Российскому университету спецназа. Также он посетил аэродинамический комплекс Goodsky и крупнейшую мечеть в Европе «Гордость мусульман» в городе Шали.
Ранее Риттер заявил, что ВС России знают, как побеждать.
Также, по его словам, Украина подпишет документ с требованиями со стороны России.