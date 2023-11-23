Экс-разведчик Риттер: Украина подпишет документ с требованиями со стороны России
По его словам, Киев упустил шанс на переговоры, и теперь Москва может не просто предлагать, а диктовать свои условия.
«Украине предоставят возможность сесть за стол переговоров и подписать документ, подготовленный Россией, в котором будут изложены её требования — не просьбы, а именно требования», — сказал Риттер.
Ранее депутат Рады Евгений Шевченко призвал к компромиссу с Россией для разрешения конфликта.
Также Владимир Зеленский отверг идею переговоров с Россией, несмотря на тяжёлое положение ВСУ.