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Экс-разведчик Риттер: Украина подпишет документ с требованиями со стороны России

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил в интервью журналисту Клейтону Моррису, что Украине придётся подписать не мирное соглашение, а капитуляцию перед Россией.

По его словам, Киев упустил шанс на переговоры, и теперь Москва может не просто предлагать, а диктовать свои условия.

«Украине предоставят возможность сесть за стол переговоров и подписать документ, подготовленный Россией, в котором будут изложены её требования — не просьбы, а именно требования», — сказал Риттер.

Ранее депутат Рады Евгений Шевченко призвал к компромиссу с Россией для разрешения конфликта.

Также Владимир Зеленский отверг идею переговоров с Россией, несмотря на тяжёлое положение ВСУ.

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