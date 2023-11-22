Депутат Рады Шевченко призвал к компромиссу с Россией для разрешения конфликта
По его словам, необходимо провести «разведывательные политические консультации» для того, чтобы узнать, на какой компромисс Россия готова согласиться, если такой вообще есть.
«Это очень важно, потому что вы сами говорили о точке успеха. Вот на точке успеха надо договариваться, потому что дальше идёт вниз», — цитирует депутата РИА Новости.
Ранее в Weltwoche заявили, что переговоры Киева и Москвы могут пройти без участия Владимира Зеленского.
Также сообщалось, что российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.