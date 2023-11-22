Депутат Рады Евгений Шевченко выразил мнение в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасёву, что Киеву стоит рассмотреть вариант компромисса с Россией.

По его словам, необходимо провести «разведывательные политические консультации» для того, чтобы узнать, на какой компромисс Россия готова согласиться, если такой вообще есть.

«Это очень важно, потому что вы сами говорили о точке успеха. Вот на точке успеха надо договариваться, потому что дальше идёт вниз», — цитирует депутата РИА Новости.

Ранее в Weltwoche заявили, что переговоры Киева и Москвы могут пройти без участия Владимира Зеленского.

Также сообщалось, что российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.