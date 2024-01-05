Германия отправила ВСУ боеприпасы для танков Leopard и десять бронемашин Marder
Информация об этом опубликована на сайте правительства ФРГ.
Кроме того, в пакет военной помощи вошли система ПВО Skynex, РЛС воздушного наблюдения TRML-4D, боеприпасы для систем ПВО IRIS-T SLM.
Также Берлин передал Киеву два танка для разминирования Wisent и грузовики Zetros.
Ранее в Минобороны России заявили, что военную помощь Украине оказывают 54 страны, они потратили $203 млрд.
Также координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у Вашингтона больше нет финансов для дальнейшей помощи Киеву.