Германия отправила ВСУ боеприпасы для танков Leopard и десять бронемашин Marder

ФРГ отправила ВСУ очередной пакет военной помощи, включающий в себя боеприпасы для немецких танков Leopard и десять бронемашин Marder.

Информация об этом опубликована на сайте правительства ФРГ.

Кроме того, в пакет военной помощи вошли система ПВО Skynex, РЛС воздушного наблюдения TRML-4D, боеприпасы для систем ПВО IRIS-T SLM.

Также Берлин передал Киеву два танка для разминирования Wisent и грузовики Zetros.

Ранее в Минобороны России заявили, что военную помощь Украине оказывают 54 страны, они потратили $203 млрд.

Также координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у Вашингтона больше нет финансов для дальнейшей помощи Киеву.