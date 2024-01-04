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В Госдепе заявили о намерении США продолжать оказывать поддержку Украине

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что американская сторона намерена и дальше оказывать военную поддержку украинским властям, но не на уровне 2022—2023 годов.
В Госдепе заявили о намерении США продолжать оказывать поддержку Украине
  • AP
  • © Libkos

«Мы продолжим поддерживать Украину... сколько это потребуется, но это не значит, что мы будем продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, который мы оказывали им в 2022 и 2023 годах», — цитирует его ТАСС.

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у Вашингтона больше нет финансов для дальнейшей помощи Киеву.

В декабре член американского сената Крис Мёрфи выразил уверенность в том, что Соединённые Штаты вот-вот бросят Украину.

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