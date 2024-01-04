В Госдепе заявили о намерении США продолжать оказывать поддержку Украине

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что американская сторона намерена и дальше оказывать военную поддержку украинским властям, но не на уровне 2022—2023 годов.

«Мы продолжим поддерживать Украину... сколько это потребуется, но это не значит, что мы будем продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, который мы оказывали им в 2022 и 2023 годах», — цитирует его ТАСС.

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у Вашингтона больше нет финансов для дальнейшей помощи Киеву.

В декабре член американского сената Крис Мёрфи выразил уверенность в том, что Соединённые Штаты вот-вот бросят Украину.