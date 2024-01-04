В Госдепе заявили о намерении США продолжать оказывать поддержку Украине
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«Мы продолжим поддерживать Украину... сколько это потребуется, но это не значит, что мы будем продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, который мы оказывали им в 2022 и 2023 годах», — цитирует его ТАСС.
Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у Вашингтона больше нет финансов для дальнейшей помощи Киеву.
В декабре член американского сената Крис Мёрфи выразил уверенность в том, что Соединённые Штаты вот-вот бросят Украину.