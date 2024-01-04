Столтенберг созывает Совет Украина — НАТО 10 января
- Gettyimages.ru
- © Anadolu
В своей социальной сети Х (Twitter) он рассказал, что встреча состоится на уровне постпредов.
По его словам, заседание пройдёт из-за «недавних обстрелов и атак Украины».
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что Киев запросил проведение заседания Совета Украина — НАТО, чтобы обсудить массированные воздушные удары ВС России.
Как писала The Telegraph, украинские средства ПВО не справятся со всеми ударами России этой зимой из-за недостаточного количества ракет-перехватчиков. Немецкий журналист Юлиан Рёпке также констатировал, что Украине не победить Россию в ракетном военном конфликте.
29 декабря стало известно, что подразделения российской армии за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар по объектам ВСУ в зоне проведения спецоперации.