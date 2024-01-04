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Столтенберг созывает Совет Украина — НАТО 10 января

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созывает 10 января заседание Совета Украина — НАТО по просьбе украинских властей, заявил официальный представитель альянса Дилан Уайт.
Столтенберг созывает Совет Украина — НАТО 10 января
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

В своей социальной сети Х (Twitter) он рассказал, что встреча состоится на уровне постпредов.

По его словам, заседание пройдёт из-за «недавних обстрелов и атак Украины».

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что Киев запросил проведение заседания Совета Украина — НАТО, чтобы обсудить массированные воздушные удары ВС России.

Как писала The Telegraph, украинские средства ПВО не справятся со всеми ударами России этой зимой из-за недостаточного количества ракет-перехватчиков. Немецкий журналист Юлиан Рёпке также констатировал, что Украине не победить Россию в ракетном военном конфликте.

29 декабря стало известно, что подразделения российской армии за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар по объектам ВСУ в зоне проведения спецоперации.

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