Политолог Бортник: Зеленский обещает атаковать Крым, чтобы понравиться Британии
Такое мнение выразил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.
По его словам, именно британские вооружения — ракеты Storm Shadow и морские беспилотники — найдут наиболее активное применение во время операций против полуострова.
Ранее Зеленский заявил, что ВСУ сосредоточатся на изолировании Крыма в 2024 году.
Позже в Крыму назвали популизмом заявления Зеленского о планах захвата полуострова.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.