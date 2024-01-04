Политолог Бортник: Зеленский обещает атаковать Крым, чтобы понравиться Британии

Владимир Зеленский использует тему ударов по Крыму, чтобы понравиться британской аудитории.

Такое мнение выразил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.

По его словам, именно британские вооружения — ракеты Storm Shadow и морские беспилотники — найдут наиболее активное применение во время операций против полуострова.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ сосредоточатся на изолировании Крыма в 2024 году.

Позже в Крыму назвали популизмом заявления Зеленского о планах захвата полуострова.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.