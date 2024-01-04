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Депутат ЕП Уоллес предложил уничтожить НАТО ради блага европейцев

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Исчезновение блока НАТО пойдёт на пользу Европе.

С таким заявлением выступил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

«Европа окажется в лучшем положении, когда военная машина НАТО перестанет существовать», — сказал он.

При этом Уоллес добавил, что Североатлантический альянс не может предложить ничего хорошего ни гражданам ЕС, ни кому-либо ещё.

Ранее стало известно, что Турция не будет спешить с ратификацией членства Швеции в НАТО.

Также сообщалось, что бывший американский лидер Дональд Трамп может вывести США из НАТО и уничтожить альянс.

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