Депутат ЕП Уоллес предложил уничтожить НАТО ради блага европейцев

Исчезновение блока НАТО пойдёт на пользу Европе.

С таким заявлением выступил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

«Европа окажется в лучшем положении, когда военная машина НАТО перестанет существовать», — сказал он.

При этом Уоллес добавил, что Североатлантический альянс не может предложить ничего хорошего ни гражданам ЕС, ни кому-либо ещё.

Ранее стало известно, что Турция не будет спешить с ратификацией членства Швеции в НАТО.

Также сообщалось, что бывший американский лидер Дональд Трамп может вывести США из НАТО и уничтожить альянс.