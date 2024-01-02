РИА Новости: Турция не будет спешить с ратификацией членства Швеции в НАТО

Турецкий парламент не намерен спешить в вопросе ратификации протокола о членстве Швеции в Североатлантическом альянсе, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в турецком законодательном органе.

Отмечается, что дата ратификации протокола в Генеральной ассамблее парламента Турции пока не определена.

«Нам спешить некуда», — сказал источник.

По его словам, в Турции будут следить за «взаимосвязанными процессами».

Также он заявил, что на Анкару нет и не может быть давления по каким-либо срокам.

Ранее комиссия по международным делам парламента Турции одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО.