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РИА Новости: Турция не будет спешить с ратификацией членства Швеции в НАТО

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Турецкий парламент не намерен спешить в вопросе ратификации протокола о членстве Швеции в Североатлантическом альянсе, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в турецком законодательном органе.
РИА Новости: Турция не будет спешить с ратификацией членства Швеции в НАТО
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Отмечается, что дата ратификации протокола в Генеральной ассамблее парламента Турции пока не определена.

«Нам спешить некуда», — сказал источник.

По его словам, в Турции будут следить за «взаимосвязанными процессами».

Также он заявил, что на Анкару нет и не может быть давления по каким-либо срокам.

Ранее комиссия по международным делам парламента Турции одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО.

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