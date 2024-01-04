Страны Запада разрушают свои экономики, вводя антироссийские санкции.

Об этом в соцсети X написал депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

По его словам ЕС и G7 «в промежутке между отрицанием и безумием» принимают новое решение о санкциях, на этот раз против российских алмазов.

«Мы разрушаем наши экономики, чтобы финансировать бесконечный конфликт», — сказал политик.

Ранее ЕС ввёл санкции против «Алросы» в рамках запрета на импорт алмазов из России.

Также глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о необходимости снять санкции с России, чтобы восстановить экономику Франции.