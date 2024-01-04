США считают, что взрывы в Иране выглядят как теракт ИГ

США считают, что взрывы в иранском Кермане выглядят как очередная акция террористической группировки «Исламское государство»*.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

«Это выглядит как террористическая атака... типа тех, что мы уже видели в исполнении ИГ*», — передаёт агентство его слова.

Ранее в Иране в ходе церемонии памяти генерала Сулеймани произошли взрывы.

Также Израиль заявил, что не причастен к теракту в Иране.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.