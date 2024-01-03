МИД Германии просит немцев поскорее покинуть Ливан
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«Ситуация с безопасностью в регионе крайне нестабильна. В настоящее время в приграничном районе между Ливаном и Израилем повторяются военные столкновения, которые в любой момент могут обостриться», — говорится в сообщении МИД.
Накануне «Хезболла» заявила, что расценивает убийство аль-Арури в пригороде Бейрута как нападение на Ливан и покушение на его суверенитет.
Как сообщил американской газете The Washington Post чиновник из Пентагона на условиях анонимности, ответственность за удар по пригороду Бейрута несут Вооружённые силы Израиля.