МИД Германии просит немцев поскорее покинуть Ливан

Министерство иностранных дел Германии просит немцев как можно скорее покинуть Ливан на фоне риска эскалации конфликта с Израилем после того, как в пригороде Бейрута был убит заместитель председателя политбюро ХАМАС Салех аль-Арури.

«Ситуация с безопасностью в регионе крайне нестабильна. В настоящее время в приграничном районе между Ливаном и Израилем повторяются военные столкновения, которые в любой момент могут обостриться», — говорится в сообщении МИД.

Накануне «Хезболла» заявила, что расценивает убийство аль-Арури в пригороде Бейрута как нападение на Ливан и покушение на его суверенитет.

Как сообщил американской газете The Washington Post чиновник из Пентагона на условиях анонимности, ответственность за удар по пригороду Бейрута несут Вооружённые силы Израиля.