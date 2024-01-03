Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия даст жёсткий ответ на конфискацию своих активов

Конфискация замороженных на Западе российских активов лишь усилит позиции БРИКС и поставит под угрозу собственные активы Штатов и Европы в России.

С таким заявлением выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Россия может ответить присвоением активов Запада, которые всё ещё находятся в стране», — сказал эксперт.

Ранее в МИД России заявили, что Москва будет действовать симметрично, если Запад конфискует активы России.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изъятие активов России за рубежом приведёт к пагубным последствиям.